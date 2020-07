Pianta cade sul Brennero, strada chiusa fra Borgo e Chifenti

Danni anche in Mediavalle per il breve episodio di maltempo che nel pomeriggio ha interessato la zona.

L’episodio più grave si è verificato sulla statale del Brennero fra Borgo a Mozzano e Chifenti dove è caduta una pianta che ha interrotto la circolazione stradale.

Interventi si sono resi necessari in altre strade del territorio comunale. Enel è dovuta intervenire, per guasti e blackout per interventi tra Partigliano, Tempagnano e Valdottavo.