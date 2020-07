Grave in moto contro un’auto sulla provinciale per Camaiore

E’ in gravi condizioni un conducente su una Vespa Piaggio che questa mattina (25 luglio) attorno alle 5,30 è andato a scontrarsi contro un albero lungo la via provinciale a Camaiore.

L’incidente avvenuto all’altezza di Incaba ha procurato gravi lesioni all’uomo che si trovava in sella al mezzo. E’ stato trasferito in ambulanza al Versilia ma le sue condizioni sono peggiorate in giornata. I medici hanno deciso di trasferirlo nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno.