Imbarcazione alla deriva si incaglia, recuperata dal Club velico

Una piccola imbarcazione alla deriva stata recuperata nelle prime ore della mattina dal Club velico di Marina di Pietrasanta.

Il piccolo natante si è incagliato nella secca di fronte a Motrone. A bordo non c’era nessuno. Ad accorgersi del mezzo stato un membro del Club.

“La barca – racconta il presidente del Club velico Gianluca Duranti – era semi affondata. Non calata a picco solo grazie alla presenza della secca. Per recuperarla abbiamo dovuto utilizzare un trattore. Aveva imbarcato acqua”.

Sul posto arrivata la capitaneria di porto. Nell’imbarcazione non c’erano documenti ma solo un nome e cognome che servir, questo l’auspicio, a rintracciare il proprietario. “L’ipotesi pi accreditata, visto che a bordo c’erano anche attrezzature, che l’imbarcazione per cause da accertare, sia arrivata in mare in maniera fortuita – prosegue Duranti -. Quello che certo l’episodio anomalo. In questi giorni non ci sono state mareggiate o temporali da giustificare la presenza accidentale di un natante alla deriva”