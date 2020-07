Ladri in casa mentre i proprietari dormono

Ladri in azione nella notte a Gragnano in una abitazione con i proprietari che stavano dormendo all’interno. E’ stato il padrone di casa, infatti, a mettere in fuga i malviventi, attorno alle 2,30 di notte.

E’ accaduto in un appartamento in via Pezzini. I ladri, stando ad una prima ricostruzione, hanno rotto due porte e poi, destatosi il proprietario, sono stati messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.