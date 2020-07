Lucca Classica, concerto a Palazzo Pfanner

Nuovo appuntamento con il Lucca Classica Music Festival in uno splendido luogo della città. Domenica (26 luglio), alle 16 e alle 17, Palazzo Pfanner e il suo incantevole giardino a ridosso delle mura urbane ospiteranno il Quintetto Lucensis, formato da Rossana Pansani (flauto), Nicola Bimbi (oboe), Daniele Tambellini (fagotto), Emanuele Gaggini (clarinetto) e Massimo Marconi (corno). Il Quintetto, costituito da giovani e già affermati musicisti, interpreterà le trascrizioni per fiati di famosi temi d’opera: dalle Cinque danze di Agay a Carmen Suite di Bizet, da l’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni a All of me di Marks e Nessun dorma di Puccini.

I concerti a Palazzo Pfanner prevedono un biglietto di entrata alla dimora di 4 euro e un biglietto per il concerto di 3 euro.

Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.

Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lucca Classica è sostenuta dal Mibact, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca.

Il Festival, come attività dell’Aml, è nella lista dell’art bonus nazionale con importanti benefici fiscali a favore di privati e aziende che intendano sostenere il progetto.