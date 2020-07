Seravezza, scomparso l’ex vicesindaco Bacci

Ancora un grave lutto nella comunità di Seravezza. All’età di 72 anni è scomparso Valter Bacci, già dipendente e amministratore comunale, vicesindaco nell’ultimo mandato del sindaco Ettore Neri, persona conosciutissima e benvoluta. Lascia la moglie Piera e i figli Gionata e Francesca. I funerali si terranno domani (28 luglio), nella chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta. Il corteo funebre muoverà a piedi dalla sala del commiato della Croce Bianca alle 16. Il sindaco Riccardo Tarabella e l’amministrazione tutta esprimono alla famiglia il loro più profondo cordoglio.

Dopo aver compiuto gli studi presso l’istituto professionale Giorgi di Seravezza, Valter Bacci è stato per alcuni anni alle dipendenze di un’azienda privata. Nel 1970 viene assunto dal Comune di Seravezza, dove lavora fino al 1996 con la mansione di operaio per entrare poi nell’organico dell’ufficio anagrafe in qualità di impiegato, ruolo che ricopre fino al pensionamento, avvenuto nel 2006. Nello stesso anno si candida per il Consiglio comunale di Seravezza ottenendo in assoluto il maggior numero di preferenze e rivestendo nel successivo quinquennio la carica di Presidente del Consiglio comunale. Ricandidatosi nella tornata del 2011, sempre nelle file dell’Unione dei Cittadini, Bacci ottiene nuovamente una significativa affermazione in termini di preferenze personali, tanto che il riconfermato sindaco Ettore Neri lo investe del ruolo di vicesindaco e gli affida importanti deleghe, fra cui quella all’ambiente.

“Quella lunga esperienza in Consiglio comunale e in giunta ci ha mostrato non solo le ottime capacità amministrative di Valter, ma anche la sua profonda e rara capacità di entrare in sintonia con le persone, di saperle ascoltare e di voler andare incontro ai loro problemi quotidiani – dichiara il sindaco Riccardo Tarabella -. Durante la campagna elettorale del 2015-2016 è stato al nostro fianco con entusiasmo e competenza, sempre generoso di consigli, sempre vicino, partecipe, propositivo. Oggi la nostra comunità perde un punto di riferimento importante, un uomo saggio, profondo conoscitore del territorio, esperto, apprezzato e amato. Per noi tutti è una grave perdita. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo in un commosso abbraccio alla famiglia”.