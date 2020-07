Si ustiona mentre usa l’alcol etilico, trasportato a Cisanello con l’elisoccorso

Si è ustionato mentre utilizzava alcol etilico per accendere un fuoco. Una persona ha riportato ustioni piuttosto estese sul corpo, durante un incidente domestico avvenuto in una abitazione del capannorese.

L’incidente è avvenuto per cause ancora non chiare e da accertare. Fatto sta che il 118, inviata sul posto l’ambulanza, ha fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso. Ai sanitari le condizioni del ferito sono apparse serie ed il medico ha deciso che fosse necessario trasferire il paziente al centro grandi ustionati di Cisanello.

Il ferito è stato condotto con l’elisoccorso a Pisa e affidato alle cure del pronto soccorso con il codice giallo.