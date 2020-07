Coronavirus, isolati i focolai lucchesi: nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore

Coronavirus, nessun nuovo contagio in provincia di Lucca. Un dato che fa sperare bene per il buon esito dell’individuazione dei recenti focolai a Lucca, Capannori e Porcari.

Sono tre i nuovi casi in tutta la Regione così come sono 3 i decessi, due a Firenze e uno a Livorno (a Lucca i morti per Covid restano 143): due uomini e una donna con un’età media di 75,3 anni. Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività era stata rilevata nei mesi precedenti all’evento. I due pazienti, negativizzati durante il periodo di ospedalizzazione, sono stati inseriti nella statistica dei deceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall’Istituto nazionale di statistica ed adottata dal ministero della salute.

In Toscana sono quindi 10441 i casi di positività al coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 414.464, 2799 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363, stabili rispetto a ieri.

Sono 3263 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 556 a Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1056 a Massa, 1380 a Lucca, 946 a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 3 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.

In provincia di Lucca sono 12 i nuovi positivi dal 20 al 27 luglio: a Lucca 9 (4 adulti e 5 minori, con validazioni dal 20 al 26 luglio); a Capannori 1 (un adulto, validazione 23 luglio); a Porcari 2 (due adulti, validazione per entrambi il 24 luglio). In totale i positivi sono 1332 dall’inizio della pandemia (Piana di Lucca 487, Valle del Serchio 191, Versilia 654).

Complessivamente, 350 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 1188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est 75).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a ieri) di cui 3 nell’Asl Toscana Nord Ovest, nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 8944 (stabili rispetto a ieri): 133 persone clinicamente guarite (meno 6 rispetto a ieri, meno 4,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Le assunzioni

Dal 15 marzo ad oggi sono state effettuate dall’Asl Toscana nord ovest 1004 assunzioni. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale anche per gestire al meglio la fase di graduale ritorno alla normalità e per garantire una presenza attiva sul territorio.

La maggior parte delle assunzioni ha riguardato gli infermieri: 532 i nuovi assunti, una risorsa importante che va a vantaggio di tutta la popolazione; i medici chiamati a rafforzare la squadra della nord ovest sono stati 135 mentre 218 sono i nuovi Oss e 68 i tecnici di laboratorio e della prevenzione. Inoltre, 90 nuovi operatori sono stati destinati alle Usca ed alle cure intermedie. Sono stati quindi potenziati in questi ultimi mesi i settori più impegnati nell’emergenza Covid ed a maggior rischio.

Riguardo alla distribuzione del nuovo personale nelle Zone, questi i numeri: nelle zone Apuana e Lunigiana i nuovi assunti sono stati 235; la Piana di Lucca e la Valle del Serchio hanno visto un incremento di 199 unità; 125 persone sono state destinate all’Alta Val di Cecina, Valdera e zona Pisana; la zona Livornese, le Valli Etrusche e l’Elba hanno avuto complessivamente 302 nuovi assunti; infine 143 sono state le assunzioni in Versilia.

La situazione nelle Rsa

Dal costante monitoraggio su ospiti e operatori di 119 residenze sanitarie per anziani (Rsa) in Asl Toscana Nord Ovest, 8 residenze sanitarie per disabili, 13 comunità alloggio protette e altre 4 strutture a bassa intensità assistenziale presenti sul territorio aziendale, emerge che sui 4639 ospiti sono stati effettuati 5883 tamponi e 4003 test sierologici: 1 sola persona è attualmente positiva (esattamente come l’altra settimana e sono stati al massimo, nei giorni del “picco”, 345). I decessi sono stati 115.

Sui 4759 operatori sono stati eseguiti 5277 tamponi e 4269 test sierologici; i positivi sono 10 (erano 10 anche la scorsa settimana ed erano stati al massimo 129).