È scomparso Fortunato Menichetti. Il ‘nonno partigiano’ aveva 96 anni

All’età di 96 anni è scmparso Fortunato Menichetti. Nato il 27 maggio del 1924 era soprannominato il Nonno partigiano, l’unico a raccontare ancora la storia della Resistenza in Versilia.

È deceduto all’ospedale Versilia a seguito di un ictus che lo aveva colpito sabato (25 luglio), mentre si trovava da solo nella sua abitazione. A trovarlo era stata la nuora, poi i soccorsi e l’arrivo in ospedale dove purtroppo oggi (28 luglio) è deceduto.

“Salutiamo un testimone degli orrori della guerra che negli ultimi anni della sua vita si era dedicato ai ragazzi per trasferire loro la conoscenza dei fatti del 1944-1945 – dice il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona -. Lo ha fatto in modo testardo, come era solito fare, cercando di incontrare più giovani possibile perché essi potessero crescere nei valori che hanno ispirato la sua vita. Lo faceva con tanta passione che sembrava che il tempo per lui non passasse. Ci dispiacerà non averlo con noi alle prossime celebrazioni a cui non sarebbe certamente mancato con la sua giacca color verde militare, lo stemma dell’Italia, i fiori che portava ogni volta con sé per rendere omaggio alle vittime. Ciao Fortunato”.

L’ultimo saluto di riconoscenza arriva anche da parte del Pd Versilia: “Sincere condoglianze al figlio Franco e a tutta la famiglia di Fortunato Menichetti, ormai per tutti il nonno partigiano, che con la sua lunga vita ha testimoniato i valori dell’antifascismo e della democrazia, dell’attaccamento alla Costituzione repubblicana. L’esperienza partigiana sui monti della Versilia, l’amicizia con Sandro Pertini, l’adesione al Partito Socialista sono stati trasmessi da Menichetti a migliaia di giovani, attraverso le sue pubblicazioni e attraverso il contatto umano che amava molto. Simbolo di una generazione quasi del tutto scomparsa, la sua vita rimarrà esemplare per moltissimi giovani che lo hanno incontrato, hanno avuto il piacere di ascoltarlo e di dibattere con lui, uno spirito vivace anche oltre le 90 primavere, che non sarà dimenticato”.

Aveva speso gli ultimi anni della sua vita ad insegnare la Memoria ai più giovani. Fotografo di mestiere, ha raccontato la sua storia nel volume Diario del Nonno Partigiano, che lo ha reso celebre anche fuori dalla Toscana.

Nella foto assieme ai ragazzi dell’Isi Pertini