Ponteccio di Giuncugnano in lutto per il commerciante Luciano Montalti

Lutto in Garfagnana per la morte di Luciano Montalti. Settantasei anni, Montalti, ha gestito per tanti anni il bar paesano di Vigneta, nel Comune di Casola in Lunigiana che ora è gestito da un’altra famiglia.

Lascia gli amati nipoti Elisa e Dario, quest’ultimo conosciuto per aver gestito proprio insieme allo zio e ai compianti genitori il bar e la bottega di alimentari. Luciano era ammalato di cuore e è deceduto all’ospedale di Massa.

Dopo il rito funebre che è stato celebrato alla pieve di Offiano, la salma del noto esercente lunigianese è stata tumulata nel cimitero di Ponteccio nel Comune di Sillano Giuncugnano.