Scontro auto-scooter a Forte dei Marmi, giovane in ospedale

Un altro incidente, intorno alle 14,30, che ha visto coinvolta un’auto e uno scooter a Forte dei Marmi.

Per cause al vaglio della polizia municipale in via Mazzini sono entrati in collisione una vettura e un mezzo a due ruote guidato da un giovane. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo cui è stata riscontrata una frattura esposta della gamba.

Il giovane è stato per questo trasportato in codice rosso all’ospedale Versilia, ma non corre pericolo di vita.