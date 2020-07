Tanta paura per un ciclista caduto in discesa in via Pietra a Padule a Massaciuccoli

Stava percorrendo via Pietra a Padule nel Comune di Massarosa quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito dolorante sull’asfalto.

Una caduta rovinosa che, sulle prime, ha fatto pensare al peggio. Sul posto, inviata dalla centrale unica del 118, un’ambulanza infermieristica. I sanitari hanno ritenuto grave la condizione del ciclista, trasportato all‘ospedale Versilia dove, per fortuna, è entrato solo con un forte trauma costale e non è in pericolo di vita,.