E’ stato investito da un’auto mentre attraversava la strada ed è in condizioni gravissime. Un bambino di appena 13 anni è stato travolto questa mattina (31 luglio) attorno alle 13,10 in via Dante Alighieri, nel quartiere dell’Arancio a Lucca.

Drammatici i soccorsi: il bambino, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa con un’ambulanza inviata dal 118 ed è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso con il codice rosso.

Foto 2 di 2



La dinamica dell’incidente avvenuta nei pressi del negozio Vodafone è attualmente al vaglio da parte della polizia municipale. Stando a quanto emerso finora, sembra che il bambino si accigesse ad attraversare la strada, proprio nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto dal conducente di una Fiat Panda, un uomo di circa 60 anni, che viaggiava in direzione della via di Tiglio. Il bambino è stato sbalzato sul cofano dell’auto e ha sbattuto violentemente la testa sul parabrezza.

Poi è caduto a terra, rovinando sull’asfalto. Qui è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno ricevuto l’allarme dell’automobilista che si è subito fermato per prestare soccorso.