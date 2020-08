Aggredisce e rapina due dipendenti di un’osteria, arrestato dopo una rocambolesca fuga in centro storico

Ha aggredito e minacciato con un coltello i due dipendenti dell’osteria Parlascio di Piazzza Anfitetro, ai quali aveva sottratto una borsa con i portafogli ma la sua fuga è durata poco.

La polizia ha arrestato, dopo un inseguimento, il presunto rapinatore: si tratta di un uomo di origini algerine bloccato nella notte.

Stando a quanto ricostruito, i due dipendenti che si accingevano ad uscire dall’osteria si sono resi conto che l’uomo si era introdotto all’interno per rubare i loro effetti personali. Lo hanno così inseguito ma il ladro, per tutta risposta, li ha percossi e minacciati con un coltello.

I due, mentre continuavano il rocambolesco inseguimento in centro storico, hanno dato l’allarme al 113. Le volanti che si trovavano in centro storico per i controlli del venerdì sera lo hanno individuato e bloccato. L’uomo è stato infine condotto in carcere in attesa della convalida del fermo.