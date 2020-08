E’ precipitata sulla cresta Nord ovest del monte Fiocca, nel complesso delle Alpi Apuane, ed è morta dopo un drammatico volo di circa 200 metri in un canalone.

E’ l’ennesima tragedia avvenuta nella mattinata di oggi (1 agosto) in montagna: la vittima è Annamaria Mose, 64 anni, residente a La Spezia che si era recata sul monte Fiocca per una escursione con gli amici.

La donna è caduta sul versante di Arni del monte, mentre era in fase di salita della cresta da Passo Sella, nel tratto più esposto della montagna tra la Garfagnana e l’alta Versilia. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato le stazioni del soccorso alpino di Querceta e Lucca e le squadre dei vigili del fuoco.

A dare l’allarme sono stati i compagni di cordata che non hanno potuto fare nulla per la loro amica che è stata trovata in un canalone a circa 200 metri a valle dalla cresta. Il medico, calato sul posto assieme al tecnico di elisoccorso, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Versilia. La squadra dei soccorritori invece ha provveduto a riaccompagnare gli altri membri della comitiva al Passo Sella.