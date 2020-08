Morto a 93 anni l’ex sindaco di Lucca Giulio Lazzarini

Lucca si risveglia nel lutto. È scomparso nella notte all’età di 93 (compiuti proprio ieri) l’ex sindaco Giulio Lazzarini. Lazzarini se ne è andato in punta di piedi, dopo essere stato, per l’intero centrosinistra, un punto di riferimento e un faro per la sua esperienza politica.

Sindaco dal 1994 al 1998, fu il primo ad essere eletto con la modalità di elezione diretta da parte dei cittadini e il primo di area centrosinistra. All’epoca si era presentato con Vivere Lucca, alla guida di una coalizione di centrosinistra cui aderivano Pds, Partito popolare italiano e i Cristiano Sociali. Fu eletto al secondo turno, battendo con il 53% delle preferenze il candidato di Forza Italia dell’epoca, Massimmo Bulckaen.

Giulio Lazzarini

Negli anni di governo cittadino, tuttavia, si aprì una frattura nello schieramento che portò Lazzarini a ricandidarsi con il solo sostegno della sua lista civica, ma venne sconfitto pur conquistando il seggio di consigliere comunale.

Stimato commercialista, le cui orme sono state seguite dal figlio Carlo, lascia nel dolore la famiglia. La moglie Argentina Santarlasci, da cui ebbe 5 figli (qui la famiglia ritratta in foto, ndr), era scomparsa due anni fa.

I funerali si svolgeranno lunedì (3 agosto) alle 16 alla chiesa dell’Arancio.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Lazzarini si è presto diffusa negli ambienti della politica. Il senatore del Pd, Andrea Marcucci, ha voluto ricordare con stima la figura dell’ex primo cittadino: “Giulio Lazzarini è stato un punto di riferimento per Lucca. La sua sindacatura negli anni 90 resta un modello per il centrosinistra.

Alle figlie ed ai figli di Giulio, le mie più sentite condoglianze”.

Tra i primi ad esprimere cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco è stato Remo Santini, giornalista e capogruppo di SiAmo Lucca: “La mia esperienza di cronista che seguiva il Comune è cominciata con lui sindaco. Mi chiamava il giovane padre, e anche se spesso quello che scrivevo non era in linea col suo pensiero, mi guardava compiaciuto crescere nella mia esperienza professionale. Ci stimavano a vicenda, e per fortuna negli anni abbiamo potuto dircelo. In questo giorno triste trovo il coraggio di dargli per la prima volta del tu: ciao Giulio, riposa in pace”.

Anche l’assessore all’urbanistica, Serena Mammini, ha voluto ricordare la figura dell’ex sindaco: “Giulio Lazzarini, come sindaco di Lucca, ogni giorno, scriveva sul suo diario. Lasciava traccia, prima di tutto di un metodo e poi di un’esperienza. Nel 2006 qualcuno pensò di pubblicare quelle cronache asciutte e concrete dei giorni a Palazzo Orsetti. Mi capita di leggerle, ancora oggi, e di ritrovarvi il senso della cura per la città, che è anima e testa insieme. Una storia delle problematiche del Comune, dalla cultura al bilancio, dal sociale all’urbanistica, dai rifiuti all’azienda del gas. Scelte sofferte, meditate e infine portate avanti con convinzione. Una testimonianza preziosa e rara di sobrietà, coscienza delle istituzioni e attenzione alla cosa pubblica. La stagione politica 1994-1998 ha segnato una svolta e Vivere Lucca, divenuta poi parte della coalizione di minoranza dell’Ulivo, seppe resistere e seminare una cultura amministrativa, che è presente, che vive. Per la prima volta a Lucca un sindaco fu eletto direttamente dai cittadini. La squadra di Giulio, competente e motivata, governò con una spinta e una vis politica che sapevano di aria nuova. Onorata di aver avuto l’opportunità di candidarmi per Vivere Lucca iniziando così, in quegli anni, la mia esperienza a servizio della città”.

“La perdita di Giulio Lazzarini – ha scritto invece il presidente della Provincia, Luca Menesini – è una perdita enorme per tutta la città. Nonostante la sua veneranda età, Giulio è sempre stato un punto di riferimento per la vita politica e non solo di Lucca. Una persona che sapeva guardare oltre le apparenze e aveva sempre una visione molto chiara del futuro e di come le azioni dell’oggi si sarebbero potute riflettere sul domani della comunità. Ma se ne va anche un personaggio di spicco di quella tradizione cattolico-democratica lucchese che, dal Dopoguerra in poi, ha dato un contributo determinante allo sviluppo e al benessere del nostro territorio. Proprio questa sua grande capacità”.

“Proprio queste sue grandi capacità, ne hanno fatto un sindaco stimato e che ha fatto moltissimo per Lucca, in un momento particolarmente difficile, come quello che si è trovato ad affrontare lui, che vedeva il Comune uscire da un pesante commissariamento e sull’orlo del dissesto. Ha messo al servizio della comunità la sua esperienza professionale e umana, senza mai risparmiarsi e divenendo, in questo modo, fautore di uno dei primi movimenti civici nati nel nostro Paese, quella ‘Vivere Lucca’ alla quale in molte parti d’Italia si sono ispirati negli anni che sono venuti, che ha rappresentato una delle prime coalizioni che tendevano all’unità del centrosinistra, mettendone insieme e facendo sintesi delle varie anime, ma che è anche stato un ‘laboratorio’ politico per molte persone. Un’esperienza che ha, di fatto, anticipato quello che sarà L’Ulivo di Romano Prodi. Del suo insegnamento, in questa fase, restano la strenua difesa delle prerogative del sindaco e del consiglio comunale quali organi dotati di piena autonomia: un importante passo avanti che ha portato a una nuova consapevolezza per questi fondamentali ruoli non solo politici, ma che operano per il bene della comunità intera, come ogni primo cittadino può verificare ogni giorno, lavorando per il proprio territorio”.

“Ci mancherà la sua esperienza – spiega Menesini -. Ci mancherà la sua visione politica e sociale. Ma soprattutto ci mancherà la sua umanità che lo ha sempre caratterizzato e che ne ha fatto uno dei personaggi che maggiormente ha caratterizzato Lucca in questo scorcio di secolo. Sono vicino alla famiglia di Giulio per la grave perdita che hanno subito, con la certezza che il suo ricordo sarà per loro, come per ognuno di noi che ha avuto la fortuna di ‘camminare’ accanto a lui su questa terra, un importante viatico per superare questo triste momento”.