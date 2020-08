Coronavirus, c’è un altro focolaio familiare a Porcari: altri 3 positivi

L’attenzione è puntata tutta sui nuovi focolai di coronavirus. E anche la Lucchesia non è esente. Nelle ultime ore è stato individuato, infatti, un nuovo cluster familiare a Porcari.

Sono risultati contagiati, infatti, anche la moglie di 63 anni e il figlio 39enne del pensionato di 74 anni positivo al tampone, dopo essersi recato al pronto soccorso per un malore.

E’ infetta anche una donna che frequentava la casa dell’uomo ricoverato. Una situazione sotto stretto monitoraggio, confermata dal sindaco Leonardo Fornaciari, che insieme all’Asl toscana nord ovest sta seguendo l’evolversi della situazione.

“Alla luce di questi tamponi positivi – spiega – siamo in presenza di un cluster che necessita di ulteriori approfondimenti e tamponi che sono in corso anche nella giornata di oggi”.

Il cluster individuato nelle ultime ore, spiega l’Asl, non è collegato all’altro venuto alla luce negli ultimi giorni.

Altri contatti stretti del 74enne sono risultati negativi al tampone e continua l’azione di monitoraggio e controllo dell’Asl, nel caso specifico insieme al Comune di Porcari, per circoscrivere completamente il cluster e contrastare quindi l’espandersi del contagio.

I tre nuovi positivi sono in isolamento domiciliare, mentre l’uomo di 74 anni è ancora ricoverato al San Luca.

Attivato anche, come consuetudine, il gruppo di sorveglianza integrato costituito dall’Asl Toscana nord ovest in tutte le zone. Si tratta di un gruppo multidisciplinare che ha il compito di intervenire in maniera tempestiva in caso di nuove positività secondo lo schema delle tre “T”: testare, trattare, tracciare. E’ formato da operatori della struttura di Igiene e sanità pubblica, delle cure primarie, dei servizi sociali, dell’infermieristica, dell’ospedale, della medicina e della pediatria di famiglia.

Cluster familiari nelle ultime settimane sono stati individuati sia a Lucca che in Versilia.