Nuovi focolai di coronavirus a Porcari: contagiati anche un consigliere comunale e la moglie

Nuovi focolai di coronavirus: a Porcari cresce la preoccupazione dopo che sono risultati positivi anche un consigliere comunale della maggioranza e la moglie.

L’esito del test è arrivato in tarda serata, spingendo il sindaco Leonardo Fornaciari, che si è ugualmente sottoposto al tampone risultando negativo, a chiudere questo lunedì (3 agosto) gli uffici comunali di piazza Orsi per una sanificazione completa.

Una giornata convulsa quella di ieri a Porcari, dove sono emersi due nuovi cluster familiari. Dopo quello scoperto in mattinata che riguarda la famiglia di un 74enne ricoverato al S. Luca e una donna che frequentava la sua casa, sono risultati positivi anche il consigliere comunale Alessio Gigli, 39 anni, e la moglie.

Cinque nuovi casi in poche ore hanno suggerito la massima cautela all’amministrazione comunale. Ieri sera, infatti, è stato annullato anche l’evento finale dell’Estate porcarese, in via del tutto precauzionale.

L’Asl ha fatto eseguire altri tamponi ai contatti dei nuovi contagiati e i risultati sono attesi nelle prossime ore.