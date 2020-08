Avr: “Nessun sequestro e niente infiltrazioni mafiose”

Nessun provvedimento di sequestro e nessun legame con la ‘ndrangheta. La holding Avr, che il 9 giugno scorso è stata colpita da un provvedimento di messa in amministrazione giudiziaria (insieme ad Ase), smentisce attraverso il suo legale Esther Ielacqua queste circostanze.

Avr ha una sede ad Altopascio, e si è occupata fino a inizio mese della raccolta porta a porta per conto di Sistema Ambiente nelle circoscrizioni 5, 6 e 8 nel Comune di Lucca e del contratto di global service per la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il volume di affari è di 200 milioni e i suoi dipendenti sono 2500.

A esito di un’indagine dell’antimafia, era scattato il provvedimento che però – sottolinea il legale – non si è mai tradotto in un sequestro, come erroneamente riferito in un primo momento. La misura preventiva di amministrazione giudiziaria, si spiega ancora, avrà la durata di sei mesi, “ovverosia – spiega il legale di Avr – per il periodo minimo previsto dalla legge”.

L’avvocato di Avr precisa anche che “i riferimenti generici alle infiltrazioni mafiose che il tribunale per le misure di prevenzione ravvisa all’interno delle società Avr spa e Autostrade Service – Servizi al territorio spa non sono confluiti neppure nelle specifiche ipotesi di reato contestate provvisoriamente al presidente e amministratore delegato Claudio Nardecchia, che infatti non attengono in alcun modo a fattispecie di mafia”.