Addio ad Arietta, pezzo di storia del commercio fornacino

E’ lutto a Fornaci di Barga per la scomparsa di un pezzo di storia del commercio del paese. E’ morta all’età di 86 anni Arietta Lenci, che tra gli anni 70 e 80 aveva lavorato alla gelateria che si trovava in via della stazione.

Dopo quell’esperienza e la chiusura dell’attività, Arietta aveva continuato a lavorare in esercizi pubblici del paese, tra cui l’ex bar Centrale.