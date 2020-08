Coronavirus, controlli dovuti ma non esiste nessun ‘caso Limano’

Coronavirus, cresce la fibrillazione ma è necessaria chiarezza. E fiducia nelle procedure della Asl, che compie tutti i controlli necessari dei contratti stretti dei nuovi contagiati.

Così è avvenuto per il cosiddetto cluster familiare di Porcari, che ha visto coinvolta, suo malgrado, la famiglia di un consigliere comunale. Il cui comportamento è stato improntato alla massima responsabilità. Ancora prima di sapere dell’esito del tampone, infatti, il consigliere comunale di maggioranza si era già messo in isolamento fiduciario.

A creare la necessità dei controlli a Limano, per cui adesso ci sono alcune famiglie in attesa dell’esito del tampone, non è stata la sua presenza o quella della moglie nel paese, che è frazione del Comune di Bagni di Lucca, ma alcuni suoi familiari – di cui uno risultato successivamente positivo.

Un controllo che è avvenuto, dunque, a massima precauzione e secondo l’esigenza di tracciare il più possibile l’eventuale diffusione di nuovi contagi. Contagi che, è bene ricordarlo, non sono “colpa” di chi contrae il virus, ma una normale conseguenza delle riaperture e del periodo di convivenza con il Covid-19.

In questi giorni, inoltre, come comunicato dal sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, sono stati effettuati anche i tamponi al gruppo del centro estivo frequentato dal figlio della coppia, tamponi che al momento sono risultati tutti negativi. A ulteriore conferma del fatto che il lavoro delle autorità sanitarie sta procedendo con serietà e concretezza, senza dar retta a voci incontrollate, ma solo sulla base delle evidenze scientifiche.