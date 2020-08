Limano in ostaggio dell’ansia da coronavirus

Un paese in “ostaggio” dell’ansia da coronavirus. A Limano una decina di famiglie stanno vivendo nella preoccupazione per l’esito del tampone cui si sono sottoposte dopo essere state in contatto con il consigliere comunale Alessio Gigli e sua moglie, che avevano soggiornato in paese e che l’altro ieri sono risultati positivi.

Sono stati loro ad informare l’Asl e a far scattare così la misura di prevenzione. Dal paese sui social arrivano loro i ringraziamenti: “Abbiamo un intero paese, più di 10 famiglie tutte rinchiuse in attesa dei tamponi, anziani spaventati che vivono nell ansia di sapere come evolverà tutta questa situazione. Laddove non arrivano le autorità a fermare i potenziali contagiati, dovrebbe arrivare il buon senso”, scrive un abitante.