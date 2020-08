Coronavirus, Tambellini: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Purtroppo l'epidemia da #Covid19 è ancora in corso e leggiamo tutti i giorni un nuovo aumento degli infettati. Ho avuto occasione di parlare con alcuni medici che si occupano dell'infezione che sono preoccupati per il rischio di una nuova diffusione. Non dobbiamo abbassare la guardia soprattutto per salvaguardare le persone più fragili che possono rischiare la vita. Basta osservare alle regole di prevenzione per evitare pericoli:➡️Rispettare la distanza di sicurezza. ➡️Indossare la mascherina dove richiesto. ➡️Lavarsi e igienizzare spesso le mani.Possiamo godere di un'estate spensierata con piccoli gesti di attenzione per noi stessi e per gli altri.