Coronavirus, un’altra coppia positiva nel Capannorese

Coronavirus, due ulteriori casi di persone positive nel capannorese. Si tratta di contatti stretti della coppia risultata positiva ieri (5 agosto).

Ad annunciarlo è il sindaco Luca Menesini.

“Utilizzo questa situazione – dice il primo cittadino – per passare un messaggio che ci riguarda tutti, ovvero quello di riuscire a seguire i comportamenti corretti anche con gli amici più cari. Lo so che è dura, so che alcuni gesti, alcune cose vengono naturali. E che rinunciarci dà fastidio, ma per un poco ancora dobbiamo fare così, dobbiamo limitare la possibilità di diffusione del coronavirus”.

“Gli amici si possono vedere, frequentare, andare a cena, andare al mare, tutto – dice ancora – Non c’è nulla che non possiamo fare con loro, bisogna soltanto modificare alcune cose del modo in cui lo facciamo. Teniamo la distanza, usiamo la mascherina quando è previsto, igienizziamoci spesso le mani. Poche regole, semplici, che dobbiamo fare nostre.In questo modo possiamo affrontare anche i prossimi mesi, quelli invernali”.

“Poche regole che non cancellano nè divertimento – conclude – nè la bellezza dello stare insieme e che ci consentono di tutelare noi stessi e gli altri”.