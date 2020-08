Spari alle saracinesche dei negozi a Livorno, arrestato 65enne lucchese

Arrestato l’autore di alcuni colpi di arma da fuoco contro le saracinesche di alcuni negozi a Livorno: è di origine lucchese.

Già noto per detenzione illegale di armi da sparo, aveva in macchina una pistola Glock calibro 9×21 con matricola abrasa e una pistola Beretta calibro 7,65 risultata rubata, oltre a 95 cartucce calibro 9x 21. Un 65enne della provincia di Lucca, ma da tempo residente a Livorno, è stato arrestato dai poliziotti per detenzione di armi comuni da sparo.

Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a sparare, come poi ha confessato al pm, contro le vetrine di alcuni locali del territorio. In particolare il 30 marzo avrebbe esploso tre colpi di pistola contro la saracinesca di un negozio gestito da un pakistano, altri tre il 19 luglio contro un market gestito da un bengalese e due il 2 agosto contro la saracinesca della sede del Circolo Arci.

Ha raccontato anche di due colpi d’arma da fuoco esplosi contro delle finestre di un condominio, senza però ricordare quando sarebbe avvenuto: gli agenti della scientifica, nel corso di un sopralluogo, hanno poi trovato una ogiva conficcata in un muro.

Al termine dell’interrogatorio, su disposizione del Pm, il 65enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di tutti i fatti e il movente delle azioni.