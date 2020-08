Covid-19, nessun tampone positivo al centro estivo di Altopascio

Una buona notizia nel tracciamento dei possibili contagi da coronavirus. Sono tutti negativi, infatti, i tamponi effettuati al gruppo di ragazzi che frequentavano il campo estivo di Altopascio assieme al ragazzo poi risultato positivo.

Sono arrivati in questi giorni, alla spicciolata, i risultati dei test effettuati a tappeto nel gruppo individuato dall’analisi epidemiologica della Asl Toscana Nord Ovest.

Un’altra buona notizia, dunque, dopo quella che era giunta dalla frazione di Limano nel comune di Bagni di Lucca: anche in quel caso tutti i test effettuati ai contatti stretti con il bimbo risultato positivo sono risultati negativi al tampone.

Sempre in tema di buone notizie è risultato negativo anche il secondo tampone effettuato alla donna, originaria dell’Ucraina, sorella di una signora risultata positiva al Covid ad un controllo all’aeroporto di Bologna. Per sicurezza verrà effettuato un terzo tampone. La donna resta comunque in quarantena come prescritto dal protocollo sanitario.