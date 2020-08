Trovato morto in autostrada con la moto in un fosso

Tragico incidente nella serata di oggi (7 agosto) dai contorni tutti da verificare sull’autostrada A12 in direzione Genova nel territorio del comune di Viareggio.

Un uomo di 71 anni di Livorno, M.S. le sue iniziali, è stato trovato già cadavere in un fosso all’altezza di un’area di servizio poco prima del casello di Viareggio. L’intervento è stato gestito dalla centrale unica del 118 Pisa-Livorno, allertata dal 118 Alta Toscana. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Pisa che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso e che cercherà di ricostruire le cause del decesso. Per recuperare la salma sono intervenuti anche i vigili del fuoco.