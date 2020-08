E’ l’ennesimo incidente provocato da un animale selvatico – forse un daino o un capriolo – sulla via per Camaiore. Stamani (8 agosto) a rimetterci è stato un motociclista che non è riuscito ad evitare l’impatto con l’ungulato.

E’ stato portato all’ospedale di Lucca, dopo che in un primo momento si era pensato ad un intervento dell’elisoccorso, rivelatosi non necessario.

E’ in gravi condizioni il malcapitato motociclista, che ha riportato un trauma cranico nella caduta dalla moto. L’incidente è avvenuto attorno alle 10,24 all’altezza dell’abitato di Mutigliano.

Il centauro stava viaggiando su una moto Bmw in direzione di Camaiore quando all’improvviso l’animale di grossa taglia ha attraversato la strada. Il motociclista ha tentato di fermarsi ma non è riuscito ad evitare l’impatto ed è stato sbalzato giù dalla sella.

Sul posto il 118, una volta ricevuto l’allarme, ha inviato l’ambulanza, l’auto medica e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Le condizioni del ferito sono apparse subito serie ma non gravi come sembrato inizialmente: è stato condotto dall’ambulanza della Misericordia di Lucca al San Luca con il codice rosso.