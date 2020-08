Malore in sella alla moto, grave centauro

Ha avuto un malore mentre si trovava alla guida di una moto ed è andato a sbattere sul marciapiede e infine sull’asfalto. Un centauro è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto in via della Chiesa a Capannori, attorno alle 18,30 di oggi (9 agosto).

Stando a quanto appreso, il motociclista ha iniziato a sentirsi male e nei pressi del ristorante La Conca è caduto dalla moto. Il 118 lo ha soccorso inviando ambulanza e auto medica. L’uomo era privo di conoscenza ma non preoccupano tanto le ferite riportate nella caduta, fortunatamente di poco conto, quanto il malore avuto alla guida.

E’ stato condotto al San Luca con il codice rosso.