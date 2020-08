Resta incastrato nell’auto dopo lo scontro all’incrocio

E’ rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto dopo lo scontro all’incrocio tra via Da Vinci e via Foscolo, nel centro di Viareggio. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato stanotte attorno alle 5,30.

Sembrava ci fossero più feriti e così sono state inviate sul posto automedica sud e tre ambulanze, una della Croce Verde di Viareggio e due della Misericordia di Viareggio.

Una volta sul posto i sanitari hanno richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per estrarre il ferito incastrato dall’auto. Insieme a lui c’era una altra persona coinvolta nell’incidente: entrambi sono stati portati con codice giallo al Versilia.