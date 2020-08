Scontro in moto con un’auto, grave centauro

E’ in condizioni serie un motociclista che questa sera (10 agosto) attorno alle 22 si è scontrato con un auto sulla Fondovalle a Gallicano.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio con la strada per Mologno. Nell’impatto il motociclista è finito a terra e ha riportato un politrauma. Rimasto sempre cosciente, è stato trasferito in ambulanza con il codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.