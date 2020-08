Trovati con biciclette rubate: tre finiscono nei guai

Sono stati intercettati e fermati mentre con il corposo bottino trafugato in una serata di “lavoro”, si apprestavano a lasciare Forte dei Marmi scegliendo come via di fuga via Matteotti. Forse perché ritenuta dalla compagine criminosa la strada più sicura per non dare nell’occhio trattandosi di una strada centrale che a quell’ora della notte (erano circa le 24) era ancora molto affollata.

Si tratta di una presunta banda di ladri provenienti dall’Est europeo che da qualche tempo compiva furti di biciclette in zona con una tecnica ormai consolidata: si arriva sul posto con un furgone vuoto, gli elementi della compagine si sparpagliano in zona e rubano di primo acchito bici obsolete che poi scambiano con bici di pregio o elettriche lasciando sul posto quelle vecchie.

Gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi hanno interrotto ieri questa catena denunciando per ricettazione, mancando lo stato di flagranza di reato necessaria per poter procedere all’arresto, tre persone: I. T. di 48 anni di origini moldave, U. P. M. di 41 anni, rumeno, e P.V., 43 anni, lituano.

Tutti e tre con precedenti specifici, sono risultati risiedere nella provincia di Parma e dopo il loro fermo e accompagnamento in Commissariato per le procedure di rito, sono stati rilasciati e deferiti. Al momento un solo proprietario delle bici trafugate ha presentato regolare denuncia al commissariato.