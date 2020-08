Si accascia e muore in strada: tragedia a Sorbano del Vescovo

Episodio tragico nella mattinata di oggi (11 agosto) intorno alle 10,30 in via di Sorbano del Giudice. Per cause in corso di accertamento un uomo di circa 70 anni si è accasciato ed è morto.

Inutile l’intervento sul posto dei mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto la polizia municipale di Lucca e la polizia per ricostruire l’accaduto.

L’anziano, che non aveva addosso i documenti, non è stato investito e tutto fa pensare che sia stato ucciso da un malore. Ma sul fatto sono in corso, come atto dovuto, le indagini di polizia giudiziaria.