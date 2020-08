Taglio alberi a Lucca, Eros Tetti (Europa Verde Toscana): “Sindaco fermi lo scempio”

Taglio alberi a Lucca, interviene Eros Tetti di Europa Verde Toscana, lista ambientalista e progressista che si presenta alle prossime elezioni regionali di settembre: “Serve un progetto di riforestazione urbana – dice – Siamo davanti all’ennesimo taglio di alberi che continua a interessare la città di Lucca e al contempo anche altre zone della provincia e della regione. Lucca è una città che sembra aver smarrito la bussola, invitiamo il sindaco Tambellini a fermare questo scempio diffuso e riflettere con la cittadinanza sulla Lucca del futuro”.

Tetti aggiunge e conclude: “Per far fronte ai cambiamenti climatici, all’aumento delle temperature e della Co2 – si legge nella nota – è necessario avviare un processo di forestazione urbana e aumentare il verde nelle nostre città, si fermino quindi gli scempi in giro per il comune e si avvii un progetto di vera partecipazione per dare spazio ai cittadini“.