Caldo e afa ma rischio forti temporali al nord. Sono queste le previsioni per la settimana di Ferragosto. Un sabato soleggiato quasi ovunque con caldo spesso intenso e afose, in particolare al centro sud con l’arrivo dell’anticiclone africano. Sono previsti solo occasionali temporali al nord ma localmente violenti, con rischio grandine e raffiche di vento.

“Nei prossimi giorni l’Italia sarà contesa tra l’anticiclone africano e correnti più instabili atlantiche – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – il primo sarà dominante al centrosud, dove avremo tanto sole con al più qualche isolato temporale di calore in Appennino durante il pomeriggio. Il sole non mancherà anche al nord, dove tuttavia ritroveremo qualche temporale in più, in primis su Alpi e Prealpi, ma occasionalmente anche in Pianura Padana. In particolare tra giovedì e venerdì ci attendiamo la formazione di improvvisi temporali anche di forte intensità sui settori montuosi, ma con locale interessamento anche delle pianure a nord del Po, dapprima soprattutto quelle di Piemonte e Lombardia, poi venerdì sera sul Triveneto. Fenomeni solo brevi e isolati su Liguria ed Emilia Romagna, dove comunque saranno garantiti ampi spazi assolati. Non si escludono locali nubifragi, grandinate o improvvise raffiche di vento, stante la presenza di aria calda e afosa”.

“Caldo e afa ci terranno infatti compagnia anche nei prossimi giorni – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – con punte di oltre 35 gradi sulle zone interne del centrosud e sull’Emilia Romagna. Qualche grado in meno lungo le coste ma con afa particolarmente accentuata. Afa che si farà sentire anche in Valpadana, con disagio fisico specie durante il pomeriggio ma anche in serata, specie sui litorali e nei grandi centri urbani. Solo nel weekend è atteso un parziale smorzamento della canicola, specie al nord dove il clima sarà un po’ più gradevole, comunque pienamente estivo”.

“Dopo la defaillance di giovedì e venerdì l’anticiclone rinforzerà per Ferragosto anche al nord, favorendo tempo più stabile e soleggiato pure sulle Alpi, salvo qualche sporadico rovescio pomeridiano non escluso su Dolomiti, Carnia e sulla Venezia-Giulia. Sole ovviamente protagonista al centrosud. Pure la domenica 16 si prospetta pienamente soleggiata, con al più qualche rovescio o temporale di calore su Alpi, Prealpi e Piemonte”.