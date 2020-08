Sospettati di organizzare furti, foglio di via da Viareggio e Camaiore per tre coppie

Nella mattinata di ieri (12 agosto) gli uomini del commissariato di Viareggio hanno munito di foglio di via obbligatorio sei persone, tutte di cittadinanza italiana, residenti in Sicilia.

Il controllo è scattato dopo alcune segnalazioni che indicavano un anomalo e sospetto andirivieni di auto e persone nel parcheggio in via Salvatori, vicino al palazzetto dellosSport di Viareggio, luogo dove solitamente sostano anche molte roulotte di turisti stranieri.

Gli approfondimenti hanno avuto ad oggetto, in particolare, tre delle decine di roulotte parcheggiate, i cui occupanti tenevano una condotta alquanto sospetta, e poco assimilabile a quella del turista. Si trattava di tre coppie già conosciute dalla polizia per truffa, furto, rapina, associazione per delinquere e occupazione di suolo pubblico. Nessuno di loro ha mostrato alcun giustificato motivo per trattenersi a Viareggio.

Dall’esame dei fatti e della personalità dei soggetti alla polizia è apparso il forte sospetto che gli stessi si trovassero nel Comune di Viareggio con lo scopo di delinquere. Motivo per il quale ha trovato applicazione l’articolo 2 della normativa antimafia.

I fogli di via, emessi dal questore terranno lontani i sei soggetti dai Comuni di Viareggio e Camaiore per due anni.