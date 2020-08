Trovato morto in auto il primario di rianimazione dell’ospedale Versilia

Sanità in lutto per la morte improvvisa questa mattina, intorno alle 9,30, del primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia Stefano Buzzigoli.

Il medico, 68 anni, è stato trovato morto nella sua auto a Piano di Mommio, per cause ancora al vaglio dei sanitari. Inutile l’arrivo sul posto dei soccorsi. Non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

Buzzigoli era stato in prima linea nelle settimane dell’emergenza Covid all’ospedale Versilia come già ai tempi della strage di Viareggio e negli ultimi giorni aveva partecipato all’inaugurazione di quattro nuovi posti letto al pronto soccorso.

Così lo ricorda la direzione aziendale dell’Asl Toscana Nord Ovest: “Ricordiamo di lui la passione, la competenza e l’umanità che giornalmente metteva a disposizione dei pazienti, dei collaboratori e dei colleghi, punto di riferimento anche per tutta l’azienda. Qualità che ne hanno fatto un medico scrupoloso e di elevata professionalità. In questo triste momento, la direzione dell’azienda Usl Toscana nord ovest rivolge la propria vicinanza al personale medico e infermieristico dell’ospedale Versilia e a tutti i familiari colpiti da questo grave lutto, ai quali esprimiamo le più sentite condoglianze”.

Buzzigoli, su invito del Comune, aveva letto l’articolo 32 della Costituzione per la maratona a Sant’Anna di Stazzema.

“Una notizia triste per l’intera comunità – dice l’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi – quella dell’improvvisa scomparsa del primario di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Versilia Stefano Buzzigoli. Un medico esemplare di cui ricordiamo le qualità umane e professionali, emerse anche negli ultimi mesi durante l’emergenza coronavirus, distinguendosi per la sua professionalità, competenza e totale abnegazione. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.