Coronavirus, tamponi in corso a Borgo a Mozzano: lunedì gli esiti

Coronavirus a Borgo a Mozzano, il sindaco Patrizio Andreuccetti aggiorna i cittadini sulla situazione riguardante il territorio. Dopo il tampone positivo di ieri a Diecimo, oggi (14 agosto) sono in corso diversi tamponi, di cui uno che non è collegato a quest’ultimo contagio: lunedì si saprà l’esito.

“Oggi sono in corso alcuni tamponi sul nostro territorio – comunica il sindaco -, e quasi tutti, tranne uno, soni collegati al caso di ieri. Sia di quelli fatti ieri che di quelli di oggi sapremo l’esito lunedì (lo spero vivamente). Dei diversi casi che sono oggetto di tampone si sta occupando Asl, così come Asl si sta occupando e si è occupata di ricostruire contatti e situazioni. Se ci sono persone che, a vario titolo, ritengono di dover segnalare la loro situazione, sono pregati di spiegare il proprio caso al medico curante“.

“In attesa degli esiti – conclude Andreuccetti – abbiamo attenuato per questo weekend le manifestazioni pubbliche o da svolgersi in zone pubbliche che potrebbero comportare maggiori rischi. Per quanto riguarda i privati, come ho detto ieri, la raccomandazione è quella di rispettare tutte le regole e, possibilmente, di stare ancora più attenti. Viviamo le nostre vite, ma facciamolo con una attenzione in più”.