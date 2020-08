Covid-19, nuovo positivo anche a Minucciano: è rientrato dall’estero

Coronavirus, aumentano i contagi in Mediavalle e Garfagnana. Dopo il nuovo caso a San Romano, oggi (14 agosto) si è registrato un tampone positivo anche nel comune di Minucciano.

“Questa mattina è arrivata la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra comunità – comunica il sindaco Nicola Poli – Si tratta di un caso sporadico determinato da un rientro dall’estero, che è in buone condizioni di salute, e non necessitando di ospedalizzazione, è ora in quarantena domiciliare obbligatoria nella frazione di Pieve San Lorenzo“.

“Trattandosi di un caso isolato non deve creare allarmismo – prosegue il primo cittadino -, ma è importante, ora come sempre in questi giorni, rispettare le misure igienico-sanitarie disposte dalle autorità nazionali e regionali, ed in particolare: evitare luoghi affollati e/o creare assembramenti; mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; lavarsi spesso le mani; portare la mascherina nei luoghi chiusi, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in ogni caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza”.

“Il rispetto di queste semplici ma fondamentali regole – conclude il sindaco Poli – è determinate per ridurre il rischio di nuovi focolai e quindi di nuovi provvedimenti restrittivi delle libertà personali, invito pertanto tutti a dimostrare senso civico, educazione, rispetto per sé, i propri familiari e gli altri“.