Rubano bici ai turisti di Forte dei Marmi: denuncia e foglio di via per due

Forte dei Marmi, presa una coppia dedita ai furti di bici.

Ieri sera (13 agosto) gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi hanno intercettato e fermato un 18enne italiano e un 22enne di origine honduregna che si apprestavano a lasciare il territorio del comune a bordo di due biciclette.

Le bici, risultate poi rubate nella stessa nottata a due famiglie di cittadini russi presenti in zona per trascorrere un periodo di vacanza, sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari mentri i due fermati sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Nella medesima operazione, e grazie anche alle informazioni acquisite da personale della Securitas Metronotte San Giorgio, che hanno riferito agli agenti di avere visto i due soggetti fermati con delle bici diverse, si è riusciti a recuperare altre 4 bici rubate alle stesse famiglie russe che ne avevano denunciato il furto.

I due sono stati anche muniti di foglio di via obbligatorio emessi dal questore di Lucca, con divieto di ritorno nel Comune di Forte dei Marmi per tre anni.