Sfonda la vetrina di un ex agenzia immobiliare: denunciato

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Viareggio nel pieno della stagione estiva con particolare attenzione per le vie maggiormente trafficate e, in particolare, all’uscita dei locali notturni dove, proprio durante la stagione estiva, si riversano numerosi giovani.

Tra mercoledì e giovedì, sul viale Roma di Marina di Pietrasanta, i carabinieri hanno sorpreso un giovane che, senza motivo, probabilmente con un calcio, aveva appena sfondato la vetrata dell’ex agenzia immobiliare Cecchini a Fiumetto, a Marina di Pietrasanta.

Il giovane, un 22enne di Prato, è stato quindi condotto subito in caserma dove è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato.

L’operazione Estate Sicura proseguirà anche nei prossimi giorni, per tutta la stagione estiva, con appositi servizi predisposti dalla compagnia carabinieri di Viareggio per garantire l’ordinato e sicuro svolgimento della movida estiva, anche mediante accertamenti con l’etilometro per contrastare l’utilizzo dei mezzi in stato di ebbrezza, nonché vigilando sul rispetto degli orari, delle normative anti covid e della somministrazione di alcolici ai minori nei locali notturni.