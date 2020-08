Lutto per la morte di Maria Chiara Molone

Lutto nel mondo dell’associazionismo femminile per la morte di Maria Chiara Molone. A ricordarne la figura è La città delle Donne: “Ci ha lasciato Maria Chiara – scrivono sul profilo social dell’associazione – Sensibile e appassionata compagna di lotte a favore delle donne e sempre attenta alla difesa dei diritti umani. Per anni ha fatto parte del nostro direttivo contribuendo con passione alla realizzazione di molti progetti. Una particolare attenzione ha dedicato al tema dell’invecchiamento al femminile. Su questo tema ha contributo alla realizzazione di un percorso sulla vecchiaia: parole, pensieri ed azioni per affrontare consapevolmente i cambiamenti dell’età Maria Chiara ci mancherai come ci mancherà il tuo sorriso, la tua passione e la tua intelligente ironia. Ciao, sorella”.

Maria Chiara era figlia del direttore generale della Richard Ginori, uno degli artefici del boom degli anni Sessanta dell’azienda.