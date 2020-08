Anziano travolto in bici a Forte dei Marmi: con Pegaso a Cisanello

Anziano travolto in bici in via Civitali a Forte dei Marmi. L’incidente è accaduto poco prima delle 18 e sul posto sono intervenuta ambulanza e auto medica per valutare le condizioni dell’uomo.

Il signore, un 85enne, con trauma cranico e svariati altri traumi, è rimasto sempre cosciente, ma vista la gravità del quadro si è deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale pisano di Cisanello dove, per fortuna, è entrato in codice giallo e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Forte dei Marmi.