Cade in un dirupo a Monte Altissimo, recuperato con Pegaso

Cade, probabilmente a seguito di un malore, in una impervia nella zona del Monte Altissimo, nell’area della Cava del Fondone a Stazzema e viene recuperato, per fortuna in buone condizioni, grazie all’ausilio dell’elisoccorso Pegaso.

È successo intorno alle 13,15 di oggi (16 agosto). L’uomo, originario di Sarzana, era su un sentiero in compagnia della moglie e di altri escursionisti quando, per cause al vaglio, è sparito alla vista. Era caduto in una zona impervia, tanto che se ne riusciva soltanto a sentire la voce.

Per le ricerche e il recupero è stato preallertato anche l’elicottero Pegaso che, coadiuvato dal personale a terra del Soccorso Alpino, ha individuato il ferito e lo portato in codice verde all’ospedale di Massa.