Coronavirus, chiudono le discoteche. Mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6

Da domani (17 agosto) in tutta Italia sono chiuse con decreto ministeriale le discoteche e sale da ballo, sia all’aperto sia al chiuso. Così ha deciso il governo dopo la recrudescenza di episodi di coronavirus fra giovani e giovanissimi.

Inoltre la nuova ordinanza prevede l‘obbigo di utilizzare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino, nei luoghi pubblici (piazze, slarghi, strade) e vicino ai locali dove è facile che si creino assembramenti anche occasionali e spontanei.

In Toscana, per ordinanza regionale, l’uso della mascherina all’aperto in luoghi frequentati è già in vigore da mesi. Anche questa ordinanza, come le precedenti, al momento vale fino al 7 settembre.

Non mancano le polemiche dopo il provvedimento. Durissimo Matteo Salvini, oggi in Versiliana per l’incontro al Caffè con Susanna Ceccardi: “Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani, mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto anche oggi sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10mila fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall’estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci“.

“Con la decisione di chiudere le discoteche adesso, questo governo ha mostrato ancora una volta tutta la sua incapacità nel gestire l’emergenza coronavirus. E a rimetterci sono solo imprenditori e lavoratori del settore che si vedono costretti a chiudere le loro attività”. Lo dice Francesco Torselli, candidato di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. “La salute dei cittadini è la nostra priorità ma sin dall’inizio della pandemia il governo giallo-rosso ha stabilito regole tardive e contraddittorie per contenere il contagio. Questo nuovo decreto colpisce tutti indistintamente ed è una mazzata soprattutto per coloro che hanno lavorato nel rispetto delle regole. I gestori stimano una perdita di fatturato attorno ai 4 miliardi di euro ed intanto a molti non è arrivata nemmeno la cassa integrazione per i mesi di marzo, aprile e maggio”.

“E così – conclude Torselli – soltanto pochi giorni fa il ministro Speranza e il governatore Rossi hanno introdotto l’obbligatorietà del tampone a chi rientra da alcuni paesi stranieri. Una decisione tardiva visto che da settimane in Spagna, Croazia e Grecia c’è un’impennata di casi di contagio. Non basta l’impegno del governo e delle Regioni a sostenere economicamente il settore. Siamo stufi di promesse a vuoto come la famosa ‘potenza di fuoco’ di Conte. Vogliamo sapere quali sono queste misure e il valore esatto dei fondi stanziati”.