Coronavirus, quattro nuovi casi in provincia di Lucca

Continuano i dati in crescita dei contagi del coronavirus in Toscana. Oggi nel solo territorio della Asl Toscana Nord Ovest sono 21 i casi positivi.

Nello specifico sono tre i casi nell’ambito di Lucca: uno di Lucca (in rientro dalla Croazia), uno a Coreglia (c0ntatto di un rientro da Malta) e uno a Borgo a Mozzano. Un caso anche a Viareggio, gli altri riquardano Massa Carrara (7 casi), Pisa (7 casi), Livorno (8 casi, con un nuovo cluster a Piombino) e uno di Prato ma attualmente in Versilia e per cui sono in corso accertamenti epidemiologici.

Numeri che vengono sostanzialmente confermati anche dal bollettino regionale odierno.

In Toscana sono 10833 i casi di positività al coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9028 (83,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667, +5,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

L’età media dei 34 casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Sono 9 i casi rientrati dall’estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto). 4 casi sono invece relativi a rientri in toscana da altre città d’Italia (più 4 contatti), 2 infine i casi collegati al cluster versiliese.

Sono 3381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1085 a Massa (7 in più), 1444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 653 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (33 in più rispetto a ieri, più 5,3%). Sono 1799 (17 in più rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.067, Nord Ovest 461, Sud Est 271).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 14 (1 in più rispetto a ieri, più 7,7%), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9028 (stabili rispetto a ieri): 130 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8898 (stabili rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.