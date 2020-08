Decine di materassi abbandonati sull’argine del Serchio

Ancora una discarica abusiva sugli argini del Serchio. E Earth Strike Lucca, che domenica 26 luglio aveva organizzato la quinta pulizia straordinaria chiede telecamere per controllare la zona.

“Purtroppo la zona viene vista come una discarica – spiegano da Earth Strike Lucca – usata per liberarsi dei più disparati oggetti, anche di grandi dimensioni. Nella pulizia è stata anche ritrovata una vasca idromassaggio. Recentemente, pochi giorni dopo la pulizia, sono stati rinvenuti anche una decina di materassi sotto il ponte dell’autostrada a Nozzano, non lontano dal punto in cui il gruppo si è ritrovato per la pulizia. Questo è il degrado in cui versa l’Oltreserchio”.

“È con grande disappunto che notiamo come nonostante tutti i nostri sforzi – conclude l’associzione – la zona sia abbandonata a sé stessa senza alcun tipo di controllo. Noi, come altre associazioni per l’ambiente di Lucca siamo pieni di buona volontà, ma siamo di fronte a un problema sistemico e culturale di fronte al quale le nostre pulizie possono fare relativamente poco. C’è assolutamente bisogno di più controlli. Crediamo che l’installazione di telecamere sia il primo passo per affrontare il problema, che dopo mesi dalla nostra prima pulizia, rimane irrisolto”.