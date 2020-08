Rivangaio, discarica abusiva fra la Lodovica e il fiume

Discarica di materiali edili, fra questi probabilmente anche dell’eternit, a Rivangaio. La segnalazione, inviata a fine luglio a Sistema Ambiente, arriva da un cittadino che segnala la presenza del materiale fra la strada e il greto del canale lungo la Lodovica prendendo la strada che conduce ai paesi di Gugliano e Domazzano.

“Ad oggi – dice il cittadino che ha segnalato la situazione – purtroppo niente è stato fatto, nonostante le sollecitudini e la risposta. Ritengo che Sistema Ambiente debba garantire questo servizio ai cittadini che contribuiscono con il pagamento delle imposte anche per questo servizio. È desolante dover ricorrere a questo tipo di segnalazioni, ma se chi di dovere non effettua il servizio è giusto che l’opinione pubblica ne sia informata. Altro tema è quello delle persone incivili e disoneste che generano le discariche. Purtroppo ci sono e non possiamo permettere che tutti ne facciano le spese”.