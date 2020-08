Borgo, negativi i primi tamponi legati al caso di Diecimo

Arrivano buone notizie da Borgo a Mozzano. Dopo l’annuncio dei nuovi casi di positività al coronavius, oggi (18 agosto) stanno arrivando gli esiti dei tamponi, alcuni di contatti stretti con i contagiati ed altri di ritorno dal viaggio all’estero. I primi risultati sono tutti negativi.

Ad aggiornare i cittadini è il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Due serie di tamponi, le prime legate al primo caso di Diecimo, le seconde di altra provenienza ma sempre connesso con un viaggio all’estero, sono entrambi con esito negativo. Un altro tampone negativo è sempre legato al caso di Diecimo. Auguro ai positivi pronta guarigione, supereremo anche questa. Come arriveranno altri, risultati sarà mia cura comunicarlo”.

In merito al nuovo caso a Diecimo registrato ieri, una ferramenta del paese rassicura i propri clienti.

“Desidero fare chiarezza, sulla vicenda occorsa al nostro ragazzo – si legge nel post su Facebook -. Rientrato da una breve vacanza, in assenza di sintomi, ignaro di aver contratto la malattia, nei giorni di sabato e lunedì è passato in negozio per svolgere qualche breve mansione. Tengo a precisare che i pochi contatti con i clienti sono avvenuti rispettando le norme di sicurezza e prevenzione, distanza prevista, mascherina indossata e sanificazione delle mani, come da sempre facciamo nel nostro negozio, da quando è iniziata l’emergenza per il Covid-19. Dal preciso momento che ha saputo che uno dei suoi amici accusava dei sintomi riconducibili alla malattia, ha messo immediatamente in atto la propria quarantena fiduciaria volontaria, restando in casa e isolato dalla propria famiglia”.

“Da subito ha avvertito l’autorità sanitaria – prosegue – che prontamente è intervenuta per gli accertamenti del caso – prosegue – Ieri nel tardo pomeriggio è arrivato i risultato dei tampone che purtroppo è positivo. Da questo momento stiamo seguendo con precisione le puntuali indicazioni dell’autorità sanitaria. Ricordiamo che il negozio è chiuso per le previste ferie sino alla data del 23 agosto, per ulteriori sviluppi non mancherò di aggiornarvi tramite la pagina Facebook”.