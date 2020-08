Coronavirus, tamponi in corso a Coreglia. Amadei: “Usiamo la mascherina”

Coronavirus, il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei, invita i cittadini a fare attenzione e a seguire le norme anticontagio, compreso mettere la mascherina. Ieri (16 agosto) si è registrato un nuovo caso a Piano di Coreglia: adesso si attendono risultati di altri tamponi effettuati nel territorio comunale.

“Come già purtroppo saprete – le parole del sindaco- devo comunicare che nel nostro comune, nella frazione di Piano di Coreglia, abbiamo un nuovo caso di positività al Covid-19. Rinnovo a tutti l’ammonimento di fare grande attenzione, a seguire le prescrizioni indicate dai virologi come l’utilizzo della mascherina. Non possiamo permetterci di tornare a situazioni pregresse. L’augurio di cuore è che questa persona possa guarire presto”.